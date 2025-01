JUAZEIRO

Suspeito de matar servidora pública trans na Bahia é apreendido

Vítima foi encontrada morta com sinais de violência em dezembro

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 16:39

Neuritânia Pacheco Crédito: Reprodução/ Instagram

A Polícia Civil da Bahia (PCBA) cumpriu um mandado de apreensão infracional contra o suspeito de assassinar a servidora pública Neuritânia Pacheco, de 48 anos, na cidade de Juazeiro, no norte do estado. O jovem foi apreendido na manhã desta quinta-feira (9).

De acordo com as informações da polícia, o suspeito é um adolescente de 17 anos. Ele foi localizado em um sítio, de propriedade do tio, por investigadores da PCBA e está à disposição da Vara da Infância e Juventude.

O crime ocorreu no dia 14 de dezembro do ano passado. A servidora pública foi encontrada morta em Sobradinho, no norte do estado. Ela estava com sinais de violência no corpo. A principal linha de investigação da Polícia Civil é que o crime tenha sido motivado por 'homofobia'.