CRIME

Suspeito de participar de queima de ônibus no IAPI é morto pela polícia

Um traficante suspeito de participar da queima de um ônibus no IAPI, em Salvador, foi morto pela polícia na manhã desta sexta-feira (25), no mesmo bairro, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O homem, que não foi identificado, foi localizado hoje em uma ação conjunta da Polícia Militar, que contou com participação dos batalhões Gêmeos e Apolo, além da 37ª Companhia Independente (CIPM).

Os PMs faziam ações de combate ao crime organizado na localidade do Nó de Pau, no IAPI, quando se depararam com o traficante e outros comparsas. Houve tentativa de prisão, mas os suspeitos reagiram e houve uma troca de tiros.