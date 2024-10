MOBILIDADE

Transporte público é retomado no IAPI, Pero Vaz e Bairro da Paz

Mais cedo, os ônibus voltaram a circular em São Gonçalo e Alto do Cruzeiro

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 18:31

Ônibus Crédito: Marina Silva/CORREIO

No final da tarde desta quinta-feira (17), o transporte foi retomado nos cinco bairros de Salvador, onde a circulação estava suspensa. As regiões do Alto do Cruzeiro, São Gonçalo do Retiro, IAPI, Bairro da Paz e Pero Vaz tiveram o atendimento de transporte restabelecido após reforço na segurança nestas regiões, segundo informações da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob).

De acordo com a pasta, no Alto do Cruzeiro, entretanto, a linha 1103 – Alto do Cruzeiro x Pernambués está apenas realizando o desembarque de usuários, sem parar no final de linha. Equipes da Semob e funcionários das concessionárias acompanham a situação.

Suspensão

Um ônibus do transporte coletivo foi queimado nas imediações do Bairro da Paz, na Avenida Paralela, na noite da última segunda-feira (14). Segundo informações da TV Bahia, o protesto foi motivado pela morte de um homem, suspeito de tráfico de drogas, na última sexta-feira (11) .A identidade do suspeito não foi confirmada pela polícia. Na entrada do bairro, a reportagem encontrou pichações com a inscrição "Cebola eterno", que fariam menção ao caso de sexta. A região tem atuação do Bonde do Maluco (BDM).

Em São Gonçalo, um homem foi morto por policiais da Delegacia Especial de Repressão a Roubos em Coletivo (Derrc), na localidade conhecida como Baixinha de Santo Antônio. A ocorrência foi registrada também na segunda-feira. Em nota, a Polícia Civil afirmou que o homem era suspeito de roubar um ônibus na região.

Na noite da terça-feira (15), um rapaz de 18 anos foi morto a tiros no bairro do IAPI. Familiares acusam a Polícia Militar de chegar atirando na localidade da Rocinha, onde o motoboy Alex Silton de Oliveira estava na porta de casa. Já a PM afirma que a equipe policial foi recebida a tiros e reagiu, iniciando uma troca de tiros que terminou com a morte de um suspeito, Alex. Por conta da situação, a circulação dos ônibus havia sido suspensa no IAPI e em Pero Vaz.