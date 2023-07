Suspeito de participar de tiroteio que matou estudante é morto pela polícia

Um dos homens apontados por participar do tiroteio que matou a estudante Camila Silva dos Santos, 23 anos, foi morto pela polícia na manhã desta sexta-feira (14). Segundo informações da Polícia Civil, ele foi localizado no Engenho Velho da Federação.



A operação foi realizada pela 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Segundo a polícia, o homem resistiu à abordagem policial, foi baleado e acabou morrendo. Na casa do envolvido, foram localizados uma pistola de fabricação turca, um gandola camuflada, uma submetralhadora, maconha, munições, uma balança, uma machadinha e celulares que ajudarão os policiais a chegar em mais envolvidos no crime.