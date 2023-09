Suspeito de roubar e atirar no prefeito de Muritiba é morto pela PM

Fábio Caioba da Rocha foi morto em troca de tiros. Crédito: Divulgação

Um homem apontado como responsável por roubar e atirar no prefeito de Muritiba, Danilo Marques Dias Sampaio, em agosto desse ano, foi morto pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (6), na cidade de Governador Mangabeira.



Segundo a polícia, equipes da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Cipe Litoral Norte receberam denúncias de ações ligadas ao tráfico de drogas na localidade da cidade conhecida como Pernambuco. No local, os PMs avistaram um grupo suspeito e quando se aproximaram houve uma troca de tiros. No tiroteio, um homem foi baleado e, socorrido, acabou morrendo.

O suspeito morto foi identificado como Fábio Caioba da Rocha, o Fabinho, de 26 anos. Segundo a polícia, ele tinha mandado de prisão em aberto. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, carregador, munições, 57 pinos de cocaína, celular e R$ 27.

Crime

O prefeito de Muritiba foi roubado e baleado no dia 7 de agosto desse ano, quando três homens invadiram o sítio dele. Depois de balear o prefeito, os suspeitos roubaram o local, levando celular e outros objetos da vítima.

"A porta foi arrombada. No que o prefeito ouviu, três homens já estavam entrando no seu quarto e um deles disparou. A bala pegou no pescoço e transfixou", contou o major Messias, comandante da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vera Cruz).

"Após issso, os três elementos, muito agressivos, o jogaram no chão. Ameaçaram ele, revistaram a casa e fugiram do local. Levaram tudo de valor", acrescenta.

O prefeito relatou aos policiais que levaram o seu celular, pertences pessoais e objetos da residência. A denúncia à polícia, no entanto, só ocorreu por conta da noiva do gestor, que fazia uma chamada de vídeo com ele no momento da ação. Apesar de não ter visto o que aconteceu, ela ouviu os gritos, percebeu que era um assalto e acionou as equipes das 27° CIPM.

O major Messias explicou que, a todo momento, os suspeitos perguntavam por dinheiro ao prefeito. "Ele contou que só falavam 'cadê o dinheiro', só queriam roubar. Não dá para saber porque dispararam. Pode ser até uma imperícia do elemento, que disparou sem querer, ou uma tentativa de intimidação", avalia o comandante, informando que os três assaltantes estavam armados.