CRIME

Suspeito é preso acusado de matar homem em situação de rua na Boca do Rio

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (9) acusado de envolvimento em um homicídio na Boca do Rio. O corpo foi encontrado na manhã desta quinta com sinais de agressão e ferimentos causados por uma arma branca. Ainda não há identificação da vítima.

Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito foi encontrado nas proximidades de uma universidade na Avenida Paralela, menos de 10 horas depois da localização da vítima, que era uma pessoa em situação de rua. Ele é apontado como participante do crime e teria assumido a ocultação do cadáver em depoimento.

Ainda de acordo com a PC, a apuração inicial aponta que o crime seria uma retaliação de traficantes da região. “A vítima é apontada como responsável por furtos e roubos no bairro da Boca do Rio e por esse motivo foi assassinado pelos criminosos”, contou a delegada Zaira Pimentel, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).