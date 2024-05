PREJUÍZO

Suspeito invade loja de tintas com carro roubado durante fuga da polícia em Vitória da Conquista

A arma de fogo utilizada no assalto estava com um segundo suspeito do roubo, que fugiu em outro veículo

Publicado em 31 de maio de 2024 às 15:20

Por volta das 22h30, o estabelecimento foi invadido pelo veículo em fuga Crédito: Reprodução - Instagram/Pedro Henrique - Decor Colors

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (31) após perder a direção de um veículo roubado e invadir uma loja de tintas em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

Policiais da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma denúncia de um roubo de veículo na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro da Felícia.

A caminho do local indicado, a guarnição reconheceu o carro roubado e deu início à perseguição do veículo roubado desde a Rua Mário Seixas até a Avenida José Fernando Sampaio Pedral. O suspeito perdeu o controle da direção do veículo e invadiu as dependências da loja Decor Colors, por volta das 22h30.

No momento da colisão, a loja estava vazia. Não houve feridos além do suspeito que conduzia o veículo. O homem ficou lesionado com os vidros estilhaçados da porta do estabelecimento e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vitória da Conquista. Após receber atendimento médico, ele foi conduzido para a Delegacia local da região, onde a ocorrência foi registrada.

Foi feita a revista no veículo recuperado, mas nenhum objeto foi encontrado. A arma de fogo utilizada no assalto estava com um segundo suspeito do roubo, que fugiu em outro veículo.