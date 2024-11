AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Suspeito pelas mortes de entregador e cunhado tem prisão preventiva decretada

Lucas Coelho Veloso teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira (13)

Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 13:28

Lucas teve a prisão preventiva mantida Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Lucas Coelho Veloso, suspeito pela morte do entregador Rodrigo Simas da Silva, de 28 anos, e o seu cunhado Ivan Evangelista dos Santos, de 31, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta quarta-feira (13). Preso em flagrante dentro da própria casa no bairro de Dom Avelar na última segunda-feira (11), Lucas passou por audiência de custódia após ser preso em flagrante por tráfico, porte ilegal de arma e receptação.

A prisão ocorreu enquanto policiais seguiam o rastro da moto em que Rodrigo e Ivan estavam quando foram executados a tiros no último sábado (9) também em Dom Avelar. Quando foram mortos, as duas vítimas tentavam recuperar a moto de Rodrigo que foi roubada no mesmo dia em Porto Seco de Pirajá enquanto ele estava trabalhando. Mais conhecido como ‘Gordo’, Lucas estava com a moto procurada.

A audiência de custódia desta quarta, no entanto, julgava os crimes pelo qual ele foi preso em flagrante. “Não houve um flagrante dele como autor do crime, apesar de haver a suspeita de que ele está envolvido. O flagrante foi relacionado ao tráfico pela quantidade de drogas localizadas na casa dele, porte ilegal de armas por conta do armamento encontrado no local e receptação, quando você recebe objeto que é resultado de roubo, por conta moto localizada”, fala um policial, sem se identificar.

Na audiência de custódia, a defesa do suspeito tentou sustentar que a prisão foi feita de maneira ilícita pela polícia ter ‘violado’ a residência de Lucas. O juiz, no entanto, não considerou assim, afirmando que não há elementos nos autos que comprovem a violação e que descaracterizem a legalidade das buscas realizadas e da prisão.

“O ingresso no domicílio, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante, ocorreu quando, com base na localização da motocicleta que havia sido supostamente roubada, foi identificada uma residência na qual estava localizado o flagranteado. Ao realizarem buscas, encontraram-se os materiais que foram apreendidos. Ademais, após a realização de diligências, a motocicleta foi encontrada no local indicado por Lucas Veloso”, escreveu o juiz na decisão de prisão preventiva.