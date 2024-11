VEJA FICHA CRIMINAL

Traficante suspeito de matar entregador e cunhado passa por audiência de custódia

Lucas Coelho Veloso foi preso em flagrante com a moto da vítima

Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 07:16

Homens foram mortos a tiros em Salvador Crédito: Acervo pessoal

Principal suspeito da morte de Rodrigo Simas da Silva, de 28 anos, e Ivan Evangelista dos Santos, de 31, Lucas Coelho Veloso vai à audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (13). Rodrigo e Ivan foram mortos no último sábado (9), no bairro de Dom Avelar, quando tentavam recuperar a moto da esposa de Rodrigo que foi roubada em Porto Seco Pirajá quando ele, que era entregador por aplicativo, estava a caminho do trabalho. Ao tentar seguir o rastro da motocicleta, que tinha bloqueador, os dois foram executados a tiros.

Mais conhecido como ‘Gordo’, o suspeito foi encontrado em um local onde estava a moto utilizada por Rodrigo e Ivan para chegar em Dom Avelar. “Ele foi preso pela polícia, que fez uma investigação rápida, na segunda-feira (11), em uma área onde essa moto, que é da companheira de Rodrigo, foi encontrada. Com ele, além da motocicleta, foram localizadas drogas e armas. As informações levantadas até agora indicam que ele pode ter participação na morte dos dois”, conta o policial, que prefere não se identificar.

Por conta da prisão, que foi feita em flagrante, Lucas passará por audiência de custódia pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação. No decorrer das investigações, entretanto, a fonte policial tem a expectativa de que detalhes das mortes de Rodrigo e Ivan apareçam, já que entende que mais pessoas participaram do crime. “Para executar os dois, certamente, ele contou com a ajuda de mais criminosos que renderam os dois e contribuíram para as mortes”, fala.

Ainda segundo o policial consultado pela reportagem, o criminoso atua há anos no tráfico da região. A fala é confirmada por processos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Em 2020, Lucas chegou a ser denunciado pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) pelo crime.

Na ocasião, em Dom Avelar, Lucas trocou tiros com agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) após ser localizado na Travessa Santa Izabel. ”Após o confronto, os PMS capturaram o denunciado e, ao realizar revista pessoal, encontraram em seu poder 13 porções de maconha (124,72g) e 52 doses de cocaína (41,75g). O denunciado se declarou usuário de drogas, mas a natureza, quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias”, explicou texto da denúncia.

Apesar da denúncia, Lucas acabou tendo a prisão relaxada. O caso que envolve a morte de Rodrigo e Ivan é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios. As investigações, inclusive, terminaram em uma operação em Dom Avelar na tarde de terça-feira (12). Nas diligências, mais dois suspeitos foram presos, sendo eles identificados como Gabriel William Bacelar Santos da Silva e Murilo Duarte Santos.