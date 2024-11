CRIME

Dois suspeitos de matar mototaxista e cunhado no Dom Avelar são presos

Foram apreendidas três motocicletas adulteradas e com restrição de roubo



Elaine Sanoli

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 19:27

Homens foram mortos a tiros em Salvador Crédito: Acervo pessoal

Mais dois homens foram presos, suspeitos de participar no homicídio do mototaxista Rodrigo Simas da Silva, de 28 anos, e de seu cunhado Ivan Evangelista dos Santos, de 31. As vítimas foram mortas no bairro de Dom Avelar, no último sábado (09). Os investigados foram presos no início da tarde desta terça-feira (12), em uma ação conjunta entre as Polícias Militar e Civil.

Os dois suspeitos foram localizados na Rua Vicentino, no mesmo bairro em que o crime foi cometido. A Polícia Militar (PM) recebeu a informação sobre os homens e os encontrou em um galpão abandonado com as motocicletas roubadas.

Foram apreendidas três motocicletas adulteradas e com restrição de roubo, duas placas veiculares e um coldre [suporte] para pistola. O material apreendido e os homens foram apresentados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV/Salvador), onde a ocorrência foi registrada.

Outro suspeito de participação no crime foi preso na segunda-feira (11), no bairro Castelo Branco. Ele conduzia a motocicleta roubada da vítima. Segundo a Polícia Civil, as investigações são encaminhadas no sentido de identificar todos os envolvidos no crime.

Entenda o caso

Rodrigo e Ivan foram mortos a tiros na tarde do último sábado. Após ter sua moto roubado, na região de Porto Seco Pirajá, Rodrigo chamou Ivan, cunhado de sua companheira, para ir em busca do veículo a fim de recuperá-lo. Com uma segunda motocicleta, os dois rodaram a região, mas acabaram entrando em uma rua supostamente dominada pelo tráfico e foram alvejados com 28 tiros, acredita a família da vítima.

"Quando deu 5 horas da tarde, eu soube que pegaram meu irmão e fizeram uma barbaridade com ele. Machucaram meu irmão, mataram dois inocentes. Meu irmão saiu pela manhã para ganhar o pão do dia e depois curtir o aniversário do filho, mas foi uma ida sem volta", lamentou Anderson Simas, irmão de Rodrigo.