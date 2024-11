CASO EM DOM AVELAR

Mototaxista entrou em rua dominada pelo tráfico e foi alvejado com 28 tiros, diz família

Rodrigo Simas, 28, foi enterrado na manhã desta segunda-feira (11), no Cemitério Bosque da Paz;

Larissa Almeida

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 15:48

Enterro de mototaxista morto em Dom Avelar Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O mototaxista Rodrigo Simas, 28 anos, foi alvejado com 28 tiros em Dom Avelar após tentar recuperar a moto que usava para trabalhar. O veículo havia sido roubado no sábado (9) pela manhã. De acordo com a família, na tarde do mesmo dia, o rapaz parou de dar notícias e, por volta das 17h, chegou a informação em um aplicativo de mensagens de que ele tinha sido executado junto com Ivan Evangelista dos Santos, de 31 anos, cunhado da esposa do mototaxista. A principal suspeita da família é de que Rodrigo e Ivan entraram em uma rua dominada pelo tráfico de drogas.

“É possível que o pessoal que roubou a moto dele seja daquela área e tenha matado ele por conta disso. O fato é que ele foi assassinado, teve a moto da esposa roubada e os celulares também. O cunhado até tentou fugir, mas foi atingido por um disparo na cabeça”, relatou um familiar de Rodrigo Simas, que preferiu manter a identidade em anonimato.

Segundo a família, a moto de Rodrigo e a moto de Andressa – esposa de Rodrigo e a pessoa que emprestou o veículo ao cunhado que, por sua vez, foi auxiliar o mototaxista na busca pelo veículo e acabou morto – ainda não foram localizadas, mesmo com os rastreadores. Andressa contou que, na tarde de domingo (10), recebeu um chamado informando que a motocicleta estaria em Castelo Branco, mas quando chegou no local acompanhada da polícia não a encontrou. A família pretende informar o roubo oficialmente à polícia ainda nesta segunda-feira (11).

Rodrigo Simas e Ivan Evangelista Crédito: Acervo pessoal

Despedida

O corpo de Rodrigo Simas foi enterrado no Cemitério Bosque da Paz por volta das 11h55, enquanto Ivan Evangelista dos Santos foi sepultado no Cemitério Quinta dos Lázaros, às 11h30. Na despedida de Rodrigo, familiares e amigos mais próximos fizeram uma cerimônia intimista. Na ocasião, a esposa do mototaxista ficou bastante emocionada e precisou ser amparada diversas vezes pelos parentes.

“São mais duas famílias que choram hoje. Vai ser cada dia uma? Mataram ele no tribunal do crime. Isso não pode acontecer, tiraram a vida do meu esposo, que era um menino de coração limpo. Todo dia 6h da manhã ele saía para trabalhar e, no sábado, não foi diferente. Só que ele me ligou 10h para que dizer que foi assaltado e me pedindo para ir buscá-lo [...] Mais tarde, foi covardemente executado e ainda foi chamado de ladrão, mas ladrão ganha no fácil e meu marido não ganhava no fácil”, disse Andressa aos prantos.

A mulher ainda contou que ela e Rodrigo tinham planos de se casarem oficialmente no próximo ano. No dia em que morreu, Rodrigo também tinha o objetivo de comemorar o aniversário do filho de dois anos de idade, fruto de um outro relacionamento. “Ele vivia na correria para cuidar do filho dele. Inclusive, o plano era ele trabalhar até 12h para ir para a festinha do menino, que era muito apegado ao pai. Agora, vai ser criado pela mãe sozinha”, lamentou Roberval Simas.

Rose Silva, mãe de Rodrigo, detalhou o último contato que teve com o filho na manhã de sábado. “Ele me ligou por volta de 9h e disse ‘mainha, cuide do meu filho que eu já estou chegando’. Agora, eu estou destruída, porque ele não voltou. Divulgaram que meu filho era marginal e isso não é verdade. Ele era trabalhador, não tinha envolvimento com nada e não usava nenhum entorpecente. Ele só vivia para a família e para o filhinho dele”, contou.