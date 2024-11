CRIME VIOLENTO

Mototaxista e cunhado são mortos a tiros após tentar recuperar moto roubada em Salvador

Homem saiu no sábado (9) pela manhã para trabalhar e depois iria retornar para comemorar aniversário do filho de 2 anos

Dois homens foram mortos a tiros no bairro de Dom Avelar, em Salvador, após realizar uma ronda em busca de uma moto roubada. Segundo familiares, um deles, Rodrigo Simas da Silva, de 28 anos, era mototaxista e saiu no sábado (9) pela manhã para trabalhar. Ele deveria retornar pela tarde para o aniversário do filho de 2 anos, mas já foi encontrado sem vida. A outra vítima era o cunhado da companheira de Rodrigo.