Suspeito que ostentava armas em redes sociais é morto pela PM em Porto Seguro

Um suspeito foi morto pela Polícia Militar em Porto Seguro, no Sul da Bahia, nesta terça-feira (21), durante uma ação que apreendeu uma submetralhadora 9mm.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes da Rondesp Extremo Sul faziam rondas no bairro do Frei Calixto, em uma área de mata, quando um grupo armado atirou contra os PMs. Houve reação e se iniciou um tiroteio.



“Durante o confronto, um deles foi atingido e não resistiu, os demais fugiram”, explica o comandante da unidade, capitão Evaristo Alves.