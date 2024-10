AGRESSÃO

Suspeitos de filmar vídeos sexuais de crianças sofrem tentativa de linchamento em Castelo Branco

Familiares de duas crianças sofreram uma tentativa de linchamento no bairro de Castelo Branco, na noite dessa terça-feira (29). Eles foram agredidos pela suspeita de produzir e veicular vídeos com conotação sexual envolvendo as duas crianças.