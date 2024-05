Suspeitos de integrar organizações criminosas são presos na Bahia

Mandados foram cumpridos na Região Metropolitana de Salvador e no interior do estado

Os mandados de prisão foram cumpridos em 15 cidades baianas. 28 diligências foram feitas no sistema penitenciário, com prisões nos municípios de Sento Sé, onde o veículo foi apreendido, Gandu, Feira de Santana, Brumado e Petrolina. Mais de 25 celulares foram encontrados durante revista no presídio de Teixeira de Freitas.