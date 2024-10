SEGURANÇA

Suspeitos de vandalizar ônibus são presos com drogas na San Martin

Dois suspeitos de envolvimento em atos de vandalismo contra ônibus na região da Avenida San Martin, em Salvador, foram presos na tarde da sexta-feira (25), com drogas.

PMs estavam na região fazendo levantamento de informações em relação aos ataques a coletivos no local quando notaram um grupo armado. Mais equipes foram chamadas e na localidade os suspeitos reagiram a tiros quando houve tentativa de aproximação.

Os suspeitos fugiram em meio ao tiroteio, mas houve perseguição e dois deles foram alcançados. Com eles, a PM apreendeu 30 embalagens com crack e nove embalagens com cocaína. A polícia diz que os dois detidos também têm participação nos ataques a ônibus registrados na região.