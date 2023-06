Suspeitos e PMs trocam tiros em Tancredo Neves

Suspeitos e policiais militares trocaram tiros no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, nesta segunda-feira (26) pela manhã. De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu durante uma ação de intensificação do policiamento na Rua Carla, e ninguém ficou ferido.



Ao ter percebido a aproximação de uma equipe da 23ª Companhia Independente (CIPM), um grupo de homens armados teria fugido e atirado contra os agentes.



"Com a chegada do apoio de equipes da unidade e da Rondesp [Rondas Especiais] Central, os militares realizaram buscas e abordagens, mas nenhum suspeito foi localizado", diz um trecho da nota emitida pela corporação.