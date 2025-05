ARTE

Tabuleiro da Dança reúne oficinas, bate-papos e apresentações na Caixa Cultural Salvador

Projeto acontece de 14 a 18 de maio, com entrada gratuita

Monique Lobo

Publicado em 7 de maio de 2025 às 19:53

Espetáculo Nós por Nós do Grupo Uzarte Crédito: Alice Rodrigues/Divulgação

O projeto Tabuleiro da Dança celebra quatro décadas com mais uma edição, dessa vez na Caixa Cultural Salvador, entre os dias 14 e 18 de maio, com uma programação gratuita. >

Essa edição vai reunir desde a dança afro-brasileira às danças urbanas e contemporânea, passando pela valsa, quadrilhas juninas e dança do ventre. “Buscamos contribuir para a profissionalização de artistas, grupos e coletivos da dança de diversas regiões da Bahia e do Brasil, promovendo a interação entre territórios periféricos e centrais”, destaca o coordenador geral do Tabuleiro da Dança, Jorge Silva. >

Espetáculo AREIA 3000 do Balé Jovem de Salvador Crédito: Caio Lírio/Divulgação

Participam coletivos como a Cia de Dança Ominirá (Vale do Capão, BA), Cia de Dança Robson Correia, Grupo Jeitus, Afrobapho, Cia Baile, Corpo de Baile Raízes Black, Balé Jovem de Salvador, Luan Isaltino Cia de Dança (Lauro de Freitas), Cia Sinha Guimarães (Feira de Santana) entre outros. >

Programação>

As oficinas começam no dia 14, das 14h às 16h, com a Oficina de Dança Afro-brasileira ministrada por Tatiana Campêlo. No dia 15, das 09h30 às 11h30, ocorre a oficina de Dança Moderna, com Anderson Rodrigo e Robson Portela. Completa o circuito formativo a Oficina de Valsa, com Arlisson Pirata, que vai ser realizada no dia 18, das 15h às 17h, com acessibilidade em Libras. >

Espetáculo Triscou, Pegou da Cia de Dança Robson Correia Crédito: André Frutuôso/Divulgação

As apresentações artísticas começam no dia 16 de maio, a partir das 20h, com o manifesto performático do coletivo Afrobapho na coreografia Corpoemas em Movimento. Em seguida, ocorre a dança desejo Cruzo (Brisa Òkun), a valsa O Sonho de Escultor (Corpo de Baile Raízes Black), Calundu (Luan Isaltino Cia de Dança), a obra manifesto Nós Por Nós (Grupo Uzarte) e a bailar ancestral O Leque de Oxum (Cia de Dança Robson Correia), inspirada na yabá das águas doces.>

No dia 17, a programação ocorre em dois momentos. A partir das 16h, o Grupo Jeitus dança a crítica social Malemolência, seguido por A Fuga Para Frente (Áttomos Cia de Dança), De Dentro (Jorge Silva Cia de Dança), O Sonho de Escultor (Corpo de Baile Raízes Black) e o solo de dança do ventre Antonias, com a bailarina Antonia Lyara que vem diretamente de Feira de Santana. À noite, a partir das 20h, o Balé Jovem de Salvador inicia com a dança eco-futurista AREIA 3000, em seguida retornam os grupos Jeitus, Uzarte e Raízes Black. Além desta, serão apresentadas as obras “Reverência”, diretamente do Vale do Capão com a Cia Ominirá, “Tela Plana” (Cia Sinha Guimarães) e novamente "Antonias” (Antonia Lyara).>

AfroBapho em Corpoemas em Movimento Crédito: Divulgação

No dia 18, a iniciativa realiza a mostra Tabuleirinho da Dança, voltada ao público infantil, com as obras “Triscou, Pegou” (Cia Robson Correia), seguida de “Baile: O Espetáculo” (Cia Baile). Encerram a manhã, a Quadrilha Mirim Forró do Luar com o enredo “Tradição, festa e fé” e a coreografia “Tela Plana” (Cia Sinha Guimarães).>

Às 17h, o público poderá acompanhar o bate-papo “O brilho nos olhos dá a certeza de que existimos no cenário da dança: tensões e desafios para além de uma mercadoria”, mediado por Matias Santiago, com acessibilidade em Libras. A partir das 19h, tem início a mostra adulta, com acessibilidade em audiodescrição, tendo como programação artística a Cia Baile, Luan Isaltino Cia de Dança, e apresentação inédita de “Cruzadas Para Além da Fé”, coreografia da Oxente Cia de Dança.>