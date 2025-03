SAÚDE

Tadala funciona para turbinar o crescimento muscular: verdade ou mito?

Especialistas explicam quando o fármaco é indicado

Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2025 às 05:15

Especialistas explicam quais são as indicações Crédito: Shutterstock

Criada originalmente para tratar a disfunção erétil no início dos anos 2000, a tadalafila tem sido equivocadamente utilizada para outros fins. Um deles é o crescimento muscular. Nas academias, as pessoas têm utilizado como pré-treino. Mas, afinal, o medicamento acelera a performance e auxilia no maior ganho de massa muscular? A resposta é não. >

No caso do uso como pré-treino, as pessoas idealizaram que a tadalafila pode ter uma ação no endotélio muscular, fazendo com os vasos dos músculos dilatem e que haja uma maior nutrição dos músculos antes ou durante a atividade física. Com isso, a pessoa teria um ganho de massa muscular maior. >

“Não existe evidência científica em relação a esse tipo de posologia e de resultado com a utilização do medicamento. Portanto, é estritamente contraindicado o uso desse remédio para esse tipo de objetivo”, diz o médico urologista Lucas Batista, sócio do Instituto de Urologia da Bahia e chefe dos serviços de Urologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia (Ufba). >

Assim como todo medicamento, a tadalafila deve ser utilizada conforme comprovação científica e sob prescrição. “A pessoa pode correr o risco de ter complicações relacionadas aos efeitos colaterais como pelo efeito vasodilatador. A associação dessa medicação com outros medicamentos ou suplementos também gerar, com a ação vasodilatadora, desmaio, queda da pressão arterial, dor de cabeça e outros sintomas relacionado ao uso", disse o médico urologista Humberto Ferraz, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia - Secção Bahia (SBU-BA). >

Também não há nenhuma relação do medicamento com o ganho de energia ou resistência para ‘aguentar’ rotina de festas, tais quais o Carnaval. “Cai na mesma situação anterior. Não tem indicação. A medicação até pode ser utilizada com álcool para o uso moderado, que muitas vezes não acontece no carnaval quando as pessoas também podem associar com outras substâncias psicotrópicas”, finalizou Ferraz. O uso do medicamento associado ao consumo de álcool em excesso, aliás, pode causar queda de pressão, rebaixamento de nível de consciência, dor de cabeça, mal-estar e dores.>

Indicações

A tadalafila é, portanto, uma substância inibidora da enzima fosfodiesterase tipo 5. Em nota enviada ao CORREIO, a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) explicou que, além da disfunção erétil, o fármaco é indicado no tratamento de sintomas de próstata aumentada (hiperplasia prostática benigna). "De forma geral, a atuação se dá no aumento do fluxo sanguíneo no pênis e no relaxamento da musculatura da próstata e bexiga", explicou a assessoria técnica da entidade, que representa o setor de farmácias de manipulação.>

A dose habitual seria de 10mg por dia, mas pode ser aumentada até 20mg. É possível, ainda, reduzir a 5mg ou a 2,5 mg. No caso das farmácias de manipulação, a substância só pode ser vendida se a pessoa apresentar a prescrição médica, que deve ser avaliada por um farmacêutico na sequência.>