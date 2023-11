Tamanduá-mirim é resgatado por bombeiros após aparecer em residência em Barreiras

Um tamanduá-mirim foi resgatado pelos bombeiros após entrar em uma residência na cidade de Barreiras, no Oeste do estado. A ocorrência aconteceu neste sábado (18), após o animal ser avistado em uma residência nas proximidades da Polícia Rodoviária Federal.



Após uma captura cuidadosa, o animal foi avaliado pelos bombeiros e constatou-se que o tamanduá-mirim não apresentava ferimentos aparentes. Posteriormente, o animal foi transportado e solto, com segurança, em uma área de preservação ambiental.