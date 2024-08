VIOLÊNCIA

Tancredo Neves fica sem ônibus após tiroteio

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que o atendimento do transporte público foi suspenso desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (19), no bairro Tancredo Neves, após registro de troca de tiros e que a alteração no itinerário dos coletivos está sendo monitorada por agentes da pasta e prepostos da Integra.