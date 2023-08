TAP passa a ter voos diários entre Salvador e Europa em outubro e vai permitir stopover em Portugal

A companhia TAP Air Portugal anunciou que, a partir do dia 29 de outubro, vai passar a oferecer voo diário saindo de Salvador com destino a seis cidades italianas: Roma, Milão, Nápoles, Bolonha, Florença e Veneza via Lisboa. Além disso, o diretor da TAP para as Américas, Carlos Antunes, anunciou a disponibilidade do programa Portugal Stopover, que permite parada gratuita de até 10 dias em Portugal, na ida ou na volta para outros destinos na Europa.