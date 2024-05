REAJUSTE

Tarifas de pedágios de rodovias estaduais serão reajustadas a partir desta quarta-feira (15)

Com o reajuste, a tarifa básica para automóveis passará a custar cerca de R$ 7 nas estradas do Cia/Aeroporto, Via Parafuso, Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas e o trecho de Simões Filho até a entrada de Camaçari, que somam 132km de extensão. O valor representa um aumento de 11% em relação ao preço anterior, R$ 6,30.