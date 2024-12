MEDIDA VÁLIDA

Tarifas dos pedágios da Linha Verde sofrem reajuste de 4,23%

Quem vai viajar neste final de ano já encontrará valores novos

De acordo com a agência, o reajuste segue as diretrizes do contrato de concessão firmado entre o governo estadual e a Concessionária Litoral Norte S.A, responsável pela administração do trecho da BA-099, uma das principais rodovias que conecta a capital baiana a diversas cidades do litoral norte do estado, como Camaçari, Lauro de Freitas, Mata de São João e Entre Rios, e chega até a divisa com Sergipe.