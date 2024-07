CENSO

Taxa de analfabetismo na população quilombola é de 18,3% na Bahia

A Bahia tem 56.612 quilombolas com 15 anos ou mais que não sabem escrever um simples bilhete. Eles representam 18,3% das 309.736 pessoas autodeclaradas no Censo Demográfico de 2022. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) , nesta sexta-feira (19), e a taxa de analfabetismo é a 9ª maior do país.

Em Salvador, 15.897 pessoas de autodeclararam quilombolas durante o censo. Desse total, 13.390 tem 15 anos ou mais, sendo que 1.083 ou 8,1% não são alfabetizados. A taxa de analfabetismo entre quilombolas soteropolitanos é mais do que o dobro da verificada para a população em geral na capital (3,5%) e a 5ª maior entre as 22 capitais onde havia presença de quilombolas.

Na Bahia, 308 municípios têm presença de quilombolas. A situação mais crítica é em Campo Formoso, no Centro-Norte, onde das 2.149 pessoas ou 22,4% autodeclarados têm 15 anos ou mais de idade e não sabem ler nem escrever um bilhete simples. A cidade também se destacou por ter o 3º maior contingente de quilombolas não alfabetizados do país, atrás dos municípios maranhenses de Itapecuru Mirim (2.712) e Alcântara (2.336).

Entre os baianos, mais da metade da população quilombola acima de 65 anos não sabe ler nem escrever (53,4%). Nos territórios delimitados a taxa é de 60%, e na população em geral o percentual é de 36,7%. Em todas as situações a taxa de analfabetismo é maior entre os homens. O superintendente do IBGE na Bahia, André Urpia, informou que novos dado sobre essa população ainda serão divulgados.

No Brasil o analfabetismo entre os quilombolas é de 19%. Das 1.015.034 pessoas autodeclaras 192.715 estão nessa situação. As maiores desigualdades entre as taxas de analfabetismo dos quilombolas comparado a população em geral estão no Nordeste, nos estados de Pernambuco (25,9% entre quilombolas e 13,4% na população total), Ceará (26,4% e 14,1%) e Alagoas (29,8% e 17,7%, respectivamente).