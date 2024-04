CONCEIÇÃO DO JACUÍPE

Taxista desaparece após viagem para Salvador; polícia investiga possível sequestro

A Polícia Civil está a procura de um homem, que desapareceu durante uma viagem entre os municípios de Conceição do Jacuípe, no centro norte da Bahia, e Salvador. Josean Souza Miranda, de 35 anos, é taxista e saiu de casa pela manhã de segunda-feira (15) com uma viagem para o bairros de Fazenda de Coutos, mas não retornou.