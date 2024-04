EXTORSÃO

Sequestro do pix: investigado é preso por 10 crimes em Salvador e RMS

Vítimas eram obrigadas a realizar transferências bancárias

Publicado em 3 de abril de 2024 às 15:18

Polícia Civil Crédito: Ascom PC

Um homem suspeito de integrar um grupo criminoso investigado por extorsão e sequestro, com atuação em Villas do Atlântico, teve o mandado de prisão temporária cumprido na terça-feira (2), no bairro do Curuzu, em Salvador. A identidade do suspeito não foi divulgada.

A investigação identificou dez vítimas do grupo. “Os casos registrados na 23ª DT/Lauro de Freitas ocorreram entre os meses de janeiro e julho de 2023. As vítimas eram sequestradas e obrigadas a realizarem transferências bancárias via PIX”, informou o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegado Arthur Gallas.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, o homem, contumaz na prática criminosa, foi submetido ao exame de lesão corporal e permanece à disposição da Justiça. Ele também é investigado por delitos da mesma natureza praticados em Salvador e na Região Metropolitana.