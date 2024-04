INVESTIGAÇÃO

Primas adolescentes que estavam desaparecidas são encontradas mortas em Ceará

Polícia investiga relação do duplo homicídio com a morte de uma outra jovem que também estava desaparecida encontrada morta na sexta

Os corpos de duas adolescentes de 15 e 18 anos que estavam desaparecidas foram encontrados na manhã desta quarta-feira, 10, em Tianguá, município da Serra da Ibiapaba. A Polícia Civil investiga a relação do duplo homicídio com o assassinato de uma outra jovem, que também estava desaparecida e teve o corpo encontrado na sexta-feira (5).

Ato infracional análogo ao crime de homicídio foi lavrado em relação ao dois, ainda na sexta-feira, 5, em relação à morte de Ana Vitória Duarte Pereira Batista, de 20 anos. Ela havia desaparecido no dia 23 de março e o corpo foi encontrado com marcas de violência em um terreno de Tianguá no dia 5.