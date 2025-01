VÁRIOS DISPAROS

Taxista e passageiro são mortos a tiros perto do Ferry-boat em Itaparica

Mais duas pessoas estavam no carro e conseguiram fugir

Um taxista e um passageiro foram mortos a tiros na rodovia BA-001, perto do Terminal Marítimo de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, na noite de quinta-feira (16). Mais duas pessoas estavam no carro, mas conseguiram fugir e foram socorridas para uma unidade hospitalar da região.

As vítimas que morreram foram identificadas como Jonathan dos Santos Lopes, de 25 anos, e Rogério Borges de Santana, de 60 anos. Segundo a Polícia Civil, Rogério dirigia um táxi quando o carro foi alvo de disparos de arma de fogo. A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo apuradas pela corporação.

De acordo com a reportagem da TV Bahia, o grupo atacado teria se envolvido em uma briga após desembarcar da área do Ferry-boat. Depois da discussão, eles saíram do local e pegaram o táxi. O ataque aconteceu nos minutos seguintes.