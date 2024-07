SOLTURA

Taxista suspeito de matar a facadas colega de trabalho é liberado pela Justiça

João Rodrigues Barbosa havia se entregado a polícia e admitido ter golpeado vítima com uma faca durante almoço

Da Redação

Publicado em 15 de julho de 2024 às 17:32

Regivaldo dos Santos Santana Crédito: Reprodução

O taxista suspeito de matar a facadas o colega de trabalho Regivaldo dos Santos Santana, de 51 anos, foi liberado pelo Tribunal de Justiça da Bahia nesta segunda-feira (15). João Rodrigues Barbosa havia se entregado à polícia e admitido ter golpeado a vítima com uma faca durante o almoço. Crime aconteceu no Itaigara, em Salvador.

João estava em prisão temporária desde o dia 14 de junho. Apesar do pedido da defesa de revogação da prisão temporária, alegando, na ocasião, bons antecedentes, idade avançada e problemas cardíacos, João se manteve na prisão e só foi liberado nesta segunda-feira, após conclusão das investigações da 1ª Delagacia de Homicídios (Atlântico) e oferecimento de denúncia do Ministério Público da Bahia (MP).

Embora tenha ganhado a liberdade provisória, João precisará seguir as medidas cautelares pré-definidas pela Justiça, sendo elas:

Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades;

Proibição de acesso e frequência aos pontos de parada de táxi situados nos seguintes locais: ponto em frente ao Centro Comercial Pituba Parque Center, bairro do Itaigara; ponto do Center Odonto Médico, em frente ao Shopping Itaigara; ponto do Max Center, bairro do Itaigara; Ponto do Shopping da Bahia e do Shopping Salvador; Ponto de parada de táxi que não tenha sido citado acima, mas que esteja a uma distância de 500 (quinhentos) metros dos pontos de parada acima indicados;

Proibição de manter contato, por qualquer meio de comunicação, com os parentes da vítima e as testemunhas do fato;



Proibição de deixar a cidade, sem autorização judicial.



Relembre o caso

O taxista Regivaldo dos Santos Santana, de 51 anos, estava almoçando uma marmita dentro do carro quando foi atacado e morto com golpes de faca, na tarde do dia 11 de junho, na Avenida ACM. Ele estava no ponto de táxi que fica entre o Maxcenter e o Pituba Parque Center.

Segundo o presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim, Regivaldo e o colega brigaram, há cerca de um mês, por conta de um desentendimento ligado a quem poderia ficar no ponto. Testemunhas contaram que o outro taxista disse que iria "se vingar" de Regivaldo. "Aí hoje, infelizmente, ele surpreendeu o colega dentro do carro, com uma faca de serra", lamentou Denis, que esteve no local do crime. Regivaldo trabalhava como taxista há mais de 20 anos.

Segundo a delegada titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), Zaira Pimentel, o suspeito do crime, João Rodrigues , chegou a dizer que não se lembrava, mas acabou admitindo que golpeou o colega. "Ele afirmou que não se recorda, mas admitiu que tanto ele como a vítima estavam com talheres em mãos e que ele deu golpes no colega. Nessa briga, ele informou que pessoas tentaram conter os dois, mas admitiu que deu golpes", disse.