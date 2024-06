CRIME

Taxista suspeito de matar colega por briga em fila no Itaigara é preso

Ele se apresentou ao DHPP, nesta sexta-feira (14)

Da Redação

Publicado em 14 de junho de 2024 às 11:18

Regivaldo dos Santos Santana Crédito: Reprodução

O taxista suspeito de matar o colega de profissão, Regivaldo dos Santos Santana, de 51 anos, no bairro do Itaigara se entregou à polícia, nesta sexta-feira (14). Ele se apresentou, acompanhado de um advogado, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi ouvido pela titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), delegada Zaira Pimentel, passou pelos exames de lesões de praxe e está à disposição da Justiça.

A arma usada no crime foi encaminhada à perícia. O carro do acusado foi localizado no dia seguinte, no Complexo do Nordeste de Amaralina.

O crime

Regivaldo foi atacado e morto com golpes de faca, na tarde desta terça-feira (11), na Avenida ACM, no Itaigara. Ele estava no ponto de táxi que fica entre o Maxcenter e o Pituba Parque Center. O suspeito fugiu do local e não teve o nome divulgado.

Ele estava almoçando uma marmita dentro do carro quando foi atacado. O crime aconteceu por volta das 14h30. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou a ser acionado, mas Regivaldo morreu ainda no local.

Segundo o presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim, Regivaldo e o colega brigaram havia cerca de um mês, por conta de um desentendimento ligado a quem poderia ficar no ponto. Testemunhas contaram que o outro taxista disse que iria "se vingar" de Regivaldo. "Aí hoje, infelizmente, ele surpreendeu o colega dentro do carro, com uma faca de serra", lamenta Denis, que esteve no local do crime mais cedo.