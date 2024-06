ITAIGARA

Taxista suspeito de matar colega admite que deu facada

Suspeito encontra-se preso em uma das unidades da Polícia Civil e está à disposição da Justiça

Da Redação

Publicado em 14 de junho de 2024 às 13:10

Regivaldo dos Santos Crédito: Reprodução

O taxista suspeito de matar o colega de profissão, Regivaldo dos Santos Santana, 51 anos, no bairro do Itaigara, se apresentou à polícia, nesta sexta-feira (14). Ele chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) acompanhado de um advogado.

Segundo a delegada titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), Zaira Pimentel, o suspeito do crime, João Rodrigues Barbosa, chegou a dizer que não se lembra, mas acabou admitindo que deu uma facada no colega, afirmando que tanto ele como Regivaldo estavam com talheres em mãos. João encontra-se preso em uma das unidades da Polícia Civil e está à disposição da Justiça.

"Ele afirmou que não se recorda, mas admitiu que tanto ele como a vítima estavam com talheres em mãos e que ele deu golpes no colega. Nessa briga, ele informou que pessoas tentaram conter os dois, mas admitiu que deu uma facada", disse a delegada.

De acordo com a delegada, o suspeito disse ainda que existe um grupo de WhatsApp onde acontece uma espécie de monopólio de determinados pontos de táxi, que impede outros taxistas de pararem os carros nesses espaços. Isso teria motivado a briga.

"Ele [o suspeito] disse que a vítima o procurou no dia do crime e começou a insultá-lo e a partir daí teve a briga, mas ele não se recorda de ter esfaqueado a vítima", contou.

Áudio vazado

Em um áudio vazado nas redes sociais, João diz que Regivaldo, no momento da briga teria sido acometido por um infarto e isso seria a causa da sua morte. Em depoimento, ele disse que, quando mandou a mensagem de voz, ainda não sabia que havia matado o colega.

Relembre o caso

Regivaldo foi atacado e morto com golpes de faca, na tarde desta terça-feira (11), na Avenida ACM, no Itaigara. Ele estava no ponto de táxi que fica entre o Maxcenter e o Pituba Parque Center. O suspeito fugiu do local.

Ele estava almoçando uma marmita dentro do carro quando foi atacado. O crime aconteceu por volta das 14h30. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou a ser acionado, mas Regivaldo morreu ainda no local.