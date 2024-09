CULTURA VALORIZADA

Teatro Vila Velha será reformado pela prefeitura até 2025

O Teatro Vila Velha, no Passeio Público, vai passar por uma reforma completa. O anúncio foi realizado pela prefeitura, nesta quarta-feira (4), e a expectativa é de que as obras sejam concluídas em 2025. O espaço terá novas passarelas, escadas e elevador. Será implantado um novo sistema de ar-condicionado, será feita a adequação do sistema elétrico do teatro, terá maior acessibilidade e Projeto de Combate a Incêndio. O Vila Velha completou 60 anos em 31 de julho.