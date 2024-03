ACIDENTE

Técnico de internet morre em queda de escada ao trabalhar em poste na Bahia

Um técnico de internet morreu depois de cair de uma escada ao trabalhar em um poste, em Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia, na terça-feira (26). O morto foi identificado como Douglas Aguilar, de 27 anos.

O acidente aconteceu na Avenida General Salgado Viana, no Mirante do Rio. O local fica próximo ao 18º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) e os bombeiros prestaram os primeiros socorros no local. Douglas chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal, mas acabou morrendo.