Tecon Salvador investe em equipamentos tecnológicos para Porto de Salvador

Terminal de contêineres Salvador . Crédito: Divulgação

A empresa que administra o terminal de contêineres do Porto de Salvador, Tecon Salvador, investiu em 12 tratores de pátio elétricos, além de duas reach stackers e uma side loader, empilhadeiras com tecnologia de ponta, para aumentar a capacidade de atendimento e competitividade do porto da cidade.



Segundo o Tecon Salvador, unidade de negócio da Wilson Sons, foram investidos R$24 milhões para a aquisição dos veículos. Chamados de TTs (terminal tractors), os tratores são utilizados para o transporte interno entre as embarcações e áreas de armazenagem.

Os 12 TTs possibilitam a redução no consumo de aproximadamente 150.000 litros de diesel por ano na operação do terminal baiano, o equivalente a até 341 toneladas de CO2 que não serão emitidas na atmosfera anualmente.Outro aspecto relevante é que o motor elétrico tem muito menos desgaste e demandas de manutenção, além de dispensar o uso de óleo lubrificante.

Além disso, a eletricidade não desgasta tanto os componentes dos TTs quanto a queima de combustível, que gera resíduos nas peças. Os equipamentos agregam ainda mais conforto e segurança aos condutores com cabines mais ergonômicas e com melhor isolamento acústico.

Conforme destaca o diretor executivo do Tecon Salvador, Demir Lourenço, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com a agenda climática, por meio da adoção de tecnologias que promovam redução do consumo de combustíveis fósseis e, consequentemente, da emissão de gases de efeito estufa (GEE).

“É mais uma medida em sinergia às demandas com grande relevância no cenário mundial, como as diretrizes de ESG e os princípios do Pacto Global das Nações Unidas, com as quais nossas linhas estratégicas de sustentabilidade estão alinhadas”, avalia Lourenço. O gestor ainda acrescenta que, com o investimento, o Brasil passa a ser o segundo país no mundo e o primeiro das Américas a ter uma frota de TTs elétricos.

“Essa e outras práticas desenvolvidas nos ajudam a tornar realidade a nossa ambição de sermos reconhecidos como empresa líder nas iniciativas de ESG no setor de logística portuária e marítima, gerando impacto positivo e prosperidade para nossos stakeholders, ao mesmo tempo em que engajamos ainda mais os nossos colaboradores na estratégia de crescimento mediante ações responsáveis na agenda climática”, afirma a diretora de Sustentabilidade da Wilson Sons, Monica Jaén.

Investimento

Os investimentos da Wilson Sons no terminal de contêineres da capital baiana já ultrapassam R$1 bilhão de reais. A empresa concluiu recentemente a etapa de expansão de seu terminal que considera a duplicação do principal cais de atracação, que passou de 377 para 800 metros, além da pavimentação de 30.800m² de retroárea, permitindo que o terminal esteja plenamente apto a operar os maiores navios porta-contêineres New Panamax (366m), uma tendência mundial.