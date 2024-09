CHUVAS

Tempo seguirá instável em Salvador até o próximo domingo

O tempo deve seguir instável em Salvador nos próximos dias. Segundo a Defesa Civil municipal (Codesal), a previsão é de céu nublado com momentos de chuva até o próximo domingo (29). A temperatura se manterá entre 22º e 30º, com ventos de até 27km/h na capital.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuvas na manhã nesta quarta-feira (24), com temperaturas entre 22º e 28º. O céu continuará nublado no resto do dia.