TALENTO

Etapa final do Concurso Cultural Beleza Afro Fashion Day será realizada nesta quarta-feira

Seletiva será realizada no Aeroporto de Salvador das 14h às 18h

Da Redação

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 21:51

Afro Fashion Day anuncia concurso inédito voltado para maquiadores da Bahia Crédito: Lucas Assis/Divulgação

Completando 10 edições em 2024, o Afro Fashion Day (AFD) tem anunciado muitas novidades para a celebração especial. Uma delas é um concurso que irá selecionar uma maquiadora ou um maquiador para integrar a equipe de beleza do evento, cuja etapa final será realizada na tarde desta quarta-feira (24), no Aeroporto de Salvador.

O concurso vai das 14h às 18h. De acordo com Nelson Pereira, responsável pela produção do evento, dez maquiadores foram selecionados entre 61 inscritos. Eles passarão por duas etapas na seletiva final. Em uma delas, deverão recriar maquiagens icônicas das edições anteriores do AFD. Apenas um candidato será escolhido e premiado com um estágio supervisionado no backstage do evento.

“A gente faz um concurso cultural de novos talentos e nesse ano decidimos fazer algo diferente, mudando a seleção de estilistas para maquiadores. A peneira por si só já foi bem difícil e será bastante complicado escolher o vencedor, porque os dez são talentos incríveis”, afirmou.

Realizado pelo CORREIO, a décima edição do Afro Fashion Day será realizada no dia 1º de novembro na Praça 2 de Julho, no Largo do Campo Grande. A entrada é gratuita e conta com programação a partir das 14h, com desfile previsto para as 19h. A expectativa é que até 10 mil pessoas acompanhem o evento. Nesse ano, o AFD apresenta o tema “Música – Resgatando raízes e elevando vozes: a música que ecoa histórias e inspira o futuro”.