PAGODÃO DA BAHIA

Raquel Brito ensina 'murro na costela' para peões em A Fazenda

É a Bahia! Durante participação no reality A Fazenda, a soteropolitana Raquel Brito, em conversa com os peões Suelen Gervásio e Gilson de Oliveira, nesta terça-feira (24), falou sobre as maravilhas de viver na capital baiana.