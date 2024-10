REAGIU À ABORDAGEM

Tenente do Bope é baleado em tentativa de assalto no Cia; PM estava a caminho do trabalho

Na troca de tiros, um dos bandidos morreu

Bruno Wendel

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 11:47

Tenente do Bope da PM é baleado em tentativa de assalto no Cia Crédito: Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

Um tenente do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) foi baleado durante uma tentativa de assalto no Centro Industrial de Aratu (Cia), em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, no início da manhã deste domingo (27). O militar está internado no Hospital Menando de Faria, em Lauro de Freitas, também na RMS. Ele trocou tiros com os criminosos e um deles morreu.

O fato aconteceu por volta das 6h, nas imediações de uma unidade da Coca-Cola. "Ele estava a caminho do batalhão, quando foi surpreendido pelos assaltantes. Aí ele reagiu", contou um policial militar ao CORREIO. De acordo com a fonte, o tenente estava de moto, quando dois homens também numa motocicleta o abordaram. "Os detalhes ainda não sabemos. Mas um deles foi baleado e comparsa fugiu", relata. O assalte atingido foi levado a uma unidade médica de Simões Filho, mas não resistiu.