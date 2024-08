VIOLÊNCIA

Tentativa de assalto termina em acidente de trânsito em Salvador

Bandidos emparelharam a motocicleta e tentaram roubar um carro em movimento

Gil Santos

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 09:45

Acidente de trânsito na Estrada do Derba Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Uma tentativa de assalto provocou um acidente de trânsito na BA-528 (Estrada do Derba), em Salvador, na noite deste domingo (4). Dois homens em uma motocicleta tentaram roubar um Fiat Strada, branco, quando o veículo entrava na rotatória que liga a via à BR-324. O motorista perdeu o controle do carro e atingiu um poste.

O condutor, um homem idoso que pediu para não ser identificado, contou que estava voltando para casa quando uma motocicleta com dois homens emparelhou ao lado do carro e um deles sacou uma arma. O motorista estava sozinho no veículo e ficou nervoso, perdeu o controle do carro, subiu o canteiro e atingiu o poste. O impacto foi tão forte que acionou os dois airbags do veículo. O parabrisa e o capô ficaram destruídos e peças foram arremessadas para a pista oposta.

"Estava voltando da casa de meu irmão e foi tudo muito rápido. Tinha dois homens na moto e um deles anunciou o assalto. Ele sacou a arma e apontou pra mim, pela janela. Eu tentei sair, mas perdi o controle e bati. Depois do acidente, eles fugiram", contou o motorista.

Acidente de trânsito na Estrada do Derba Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO