PANE ELÉTRICA

'Tentei evitar, mas foi muito rápido': fogo se espalhou em ônibus na Suburbana em minutos

Acidente travou o trânsito na região nesta terça-feira (19)

O intervalo entre a pane elétrica e o incêndio do ônibus que travou o trânsito na Avenida Suburbana, no início da manhã desta terça-feira (19), foi de minutos. De acordo com o condutor do veículo, Regimar Souza, tudo foi muito rápido e não foi possível evitar o prejuízo. O ônibus tinha acabado de parar em um ponto no bairro do Lobato, na região do Boiadeiro, por volta das 5h30, quando o fato ocorreu. O coletivo fazia a linha 1607-05 - Paripe x Barra, e seguia no sentido Calçada. Ninguém ficou ferido. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que as causas do incêndio serão investigadas.