FEERY-BOAT

Terceira embarcação volta a operar, mas ferry-boat ainda tem fila intensa na tarde desta sexta (16)

Depois de passar seis horas dentro da cabine de um caminhão baú aguardando para fazer a travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica, Robson Fernandes, 50, tinha pouca energia para conversar com a reportagem. Ele foi um dos primeiros a chegar no Terminal de Salvador, por volta das 5 horas da manhã, nesta sexta-feira (16). A previsão era de conseguir embarcar só às 13 horas. Com apenas duas das sete embarcações funcionando, o sistema ferry-boat causou filas intensas e irritou passageiros entre quinta (15) e sexta-feira (16).

"A Agerba está acompanhando ativamente a situação ocorrida nesta última sexta-feira (16), no Sistema Ferry Boat. No momento, os ferries Anna Nery e Maria Bethânia, estão em operação com saídas a cada 2 horas. Aguardamos que a Internacional Travessias (ITS) coloque em operação as embarcações Ivete Sangalo e Dorival Caymmi ainda hoje. Informamos também que, apenas no dia de ontem, foram aplicadas 10 multas para a Internacional Travessias Salvador (ITS) pelo não cumprimento de horários", disse o órgão.