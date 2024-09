ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO

Terreiro Casa Branca recebe título de propriedade e ganhará memorial

O Terreiro Casa Branca, localizado no Engenho Velho da Federação recebeu, nesta quinta-feira (5), o título de propriedade do terreno onde funciona o espaço. O documento regulariza a situação fundiária do templo religioso e assegura a proteção do espaço. Além da regularização, o centro religioso passará por reforma e um memorial será construído no terreno onde ficava um imóvel construído de forma irregular ao lado do terreiro.