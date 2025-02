É A BAHIA

Timbalada, Jammil e Daniela Mercury: shows gratuitos agitam o final de semana em Salvador

Confira a programação completa

Maysa Polcri

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 14:15

Timbalada realiza show gratuito no Farol da Barra Crédito: Divulgação

Já dá para dizer que o clima de Carnaval está "on" em Salvador. Entre esta sexta-feira (7) e domingo (9), diversos shows gratuitos vão agitar a programação da capital baiana. Confira abaixo a programação completa. >

Sexta-feira (7)

Timbalada>

A banda realiza show gratuito, no Farol da Barra, a parir das 15 horas desta sexta-feira (7). Lore Improta será a apresentadora da festa. A experiência faz parte das ativações da Brahma para o Carnaval de todo o Brasil. >

Banda Didá>

A primeira banda brasileira feminina afro percussiva realiza ensaio no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. A apresentação acontece às 19h30, nesta sexta-feira (7)>

Márcia Freire>

Também no Pelourinho, a cantora Márcia Freire realiza ensaio para o Carnaval no Largo Pedro Arcanjo, a partir das 19 horas desta sexta-feira (7).>

Samba Trator e Omo Obá >

Para quem curte samba, as bandas Samba Trator e Omo Obá se apresentam na Praça das Artes, no Pelourinho, a partir das 18 horas, nesta sexta (7). >

Sábado (8)

Illy>

A cantora Illy apresenta mais uma edição do "Samba Djanira", no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), na avenida Contorno, a partir das 16 horas de sábado (8). >

Hiran, Nêssa, Majur e Josyara>

No Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, o cantor Hiran realiza apresentação com músicas de Carlinhos Brown. A homenagem terá participação das cantoras Nêssa, Majur e Josyara. O show começa às 20h, no sábado (8). >

Domingo (9)

Gerônimo Santana>

O cantor realiza ensaio para o Carnaval no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, a partir das 15 horas de domingo (9). >

Filhos de Gandhy e Daniela Mercury >

O afoxé realiza o 5º Festival Cultural da Paz, no Largo do Pelourinho, a partir das 15 horas. O show terá participação da cantora Daniela Mercury, no domingo (9). >

Jammil>