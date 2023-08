'Tinha começado a fazer caminhada', diz prima de mulher que morreu na Bonocô

Rosimeire de Santana, 63 anos, é a mulher que morreu no início da manhã desta segunda-feira (30), no canteiro central da Avenida Bonocô. Ela, que faleceu enquanto caminhava, fazia exercícios físicos no local há pouco tempo. Ao menos, é isso que diz Maridete de Almeida, 60, que é prima de Rosimeire e, até então, não sabia que a idosa estava praticando atividade física.