SUDOESTE

Tio é morto pelo sobrinho com golpes de facão após briga no interior da Bahia

Os dois estariam bêbados no momento que se desentenderam

Um homem foi morto com golpes de facão pelo próprio sobrinho durante uma briga em Barra da Choça, no sudoeste baiano, neste domingo (11). O suspeito foi preso em flagrante no distrito de Barra Nova, onde aconteceu o crime. O morto foi identificado como Vanderlei dos Santos Almeida de Jesus, de 41 anos.