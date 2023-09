Tiroteio assusta moradores na região do Engenho Velho de Brotas

Moradores se assustam com troca de tiros no Engenho Velho de Brotas. Crédito: Reprodução

Uma intensa troca de tiros assustou os moradores dos bairros Brotas e Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na noite desta terça-feira (5). Segundo relatos de testemunhas, um grupo de homens armados foi avistado atravessando a Avenida Dom João VI. Informações preliminares apontam que o tiroteio envolve facções rivais.



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir rajadas de tiros. "Acabou Salvador. Tiroteio pessado. Os meninos passaram correndo aqui, tudo armado. Isso é tiro de fuzil. Já tem uns 20 minutos esse tiroteio", disse com o som de tiros ao fundo.

Em outro vídeo, um homem diz que o tiroteio acontece na localidade conhecida como Paraíso.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, também foram registrado tiros nas imediações da Rua Frederico Costa, em Brotas. Por volta das 21h30, moradores relataram troca do tiros na localidade do Areal, no Nordeste de Amaralina. O CORREIO procurou a Polícia Militar para esclarecer o ocorrido nas duas localidades, mas não teve retorno até esta publicação.

Alto das Pombas e Calabar

Moradores que contavam com privilégio de um local mais seguro não pouparam esforços para deixar suas residências no Alto das Pombas e no Calabar, na tarde de segunda-feira (4). Por volta das 15 horas, enquanto agentes de segurança ainda procuravam criminosos que aterrorizaram as localidades desde a madrugada, pessoas caminhavam a passos largos e com olhares que refletiam medo e desconfiança. Famílias buscaram refúgio em casas de conhecidos depois de juntaram pertences às pressas em malas de mão e correram para salvar crianças e animais de estimação da zona de confronto.