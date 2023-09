Guerra no Alto das Pombas: sobe para 10 o número de mortos em confrontos com a PM

Mais três suspeitos foram mortos em confrontos com a Polícia Militar no Alto das Pombas, em Salvador, por volta das 12h desta terça-feira (5). Somados aos sete de ontem, subiu para 10 o número de mortes durante as operações realizadas no local.



O secretário da Segurança Pública Marcelo Werner afirmou que as facções criminosas não vão causar terror à população da Bahia. Em coletiva para falar dos episódios de violência no bairro, o secretário disse que a polícia baiana está "fazendo frente" e melhorando a questão da segurança no estado.