Cinco são mortos em confronto com a polícia no Alto das Pombas

Policiamento está reforçado . Crédito: Marina Silva/CORREIO

Cinco suspeitos foram mortos durante um confronto com policiais militares da Rondesp Atlântico na região do Alto das Pombas, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (04).



Segundo a Polícia Militar, ao avistarem os PMs, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo e lançaram granadas contra as equipes. No revide, Cinco suspeitos ficaram feridos, foram socorridos pelos militares para ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas acabaram morrendo.

Com os suspeitos foram apreendidos três fuzis calibre 556, duas pistolas calibre 9mm, duas granadas e vasta quantidade de munições e drogas. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde todo material apreendido foi apresentado.

Equipes da 41ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico, do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e do Grupamento Aéreo (Graer) seguem no local com as ações intensificadas, sem previsão de término.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que equipes territoriais e especializadas da Polícia Militar reforçam o patrulhamento por tempo indeterminado na região. A medida foi determinada após apreensões de três fuzis, pistolas, granada e munições nesta segunda-feira (4).

“Estamos com força máxima no combate ao crime organizado. Alcançamos o recorde de 41 fuzis apreendidos entre janeiro e agosto, número superior a todo o ano passado, quando foram encontrados 22 armamentos deste tipo. Não permitiremos que integrantes de facções tentem causar o terror no nosso estado”, declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

O titular da SSP também reforçou o pedido à população que pode colaborar anonimamente através do 181.

Suspeito é baleado

Um homem foi preso no início da tarde desta segunda-feira (4) após trocar tiros com a Polícia Militar no Alto das Pombas, em Salvador. O suspeito estava tentando se esconder nos fundos do cemitério Campo Santo, mas foi localizado pelos policiais.

O suspeito foi baleado e colocado na viatura com um lençol ensanguentado. Esse homem estaria na Avenida Benício Ramos, quando os militares o localizaram com outros homens.

Mais cedo, um trio foi preso após moradores serem feitos reféns em dois imóveis na rua Teixeira Mendes, no mesmo bairro. A primeira residência tinha cinco reféns e um suposto sequestrador - que transmitiu boa parte da situação ao vivo pela internet. Na segunda, estavam duas vítimas e dois homens. Os três se entregaram e foram presos após horas de negociação.