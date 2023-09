Suspeito é baleado durante troca de tiros com PM no Calabar

Homem é preso após troca de tiros com a polícia. Crédito: Marina Silva / CORREIO

Um homem foi preso no início da tarde desta segunda-feira (4) após trocar tiros com a Polícia Militar no Alto das Pombas, em Salvador. O suspeito estava tentando se esconder nos fundos do cemitério Campo Santo, mas foi localizado pelos policiais.



O suspeito foi baleado e colocado na viatura com um lençol ensanguentado. Esse homem estaria na Avenida Benício Ramos, quando os militares o localizaram com outros homens.



Mais cedo, um trio foi preso após moradores serem feitos reféns em dois imóveis na rua Teixeira Mendes, no mesmo bairro. A primeira residência tinha cinco reféns e um suposto sequestrador - que transmitiu boa parte da situação ao vivo pela internet. Na segunda, estavam duas vítimas e dois homens. Os três se entregaram e foram presos após horas de negociação.

Desde sexta-feira (1°), moradores do Alto das Pombas vivem clima de tensão com a insegurança. Além da intensa troca de tiros, os moradores também estão com medo após a ameaça do toque de recolher.

A reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) orientou suspensão das aulas nos campi de Ondina, Canela, São Lázaro e Federação, "para garantir uma maior tranquilidade à comunidade".